АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Невидимки вне своей воли: Некоторые люди действительно могут исчезнуть на время из-за действия особых облаков
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Два НЛО позировали перед камерами в прямом эфире телеканала KOIN 6 News
Американцы во время просмотра прямого эфира телеканала KOIN 6 News заметили два НЛО. Объекты решили позировать перед камерами во время своего полета, и это событие было сразу замечено уфологами.

Сначала странные вспышки в небе можно было принять за метеориты, однако, во время внимательного просмотра записи заметно, что внеземные корабли пришельцев синхронно устремились ввысь и двигаются на большой скорости, а также не изменяют траекторию полета. Возможно, они решили посетить Портленд, чтобы оценить красоту города и его культурные события.

Два НЛО позировали перед камерами в прямом эфире телеканала KOIN 6 News


Исследователи отметили, что НЛО в последнее время часто любит показывать себя на ТВ. Это может быть связано с желанием гуманоидов что-то сообщить людям или подтвердить реальность своего существования. Власти страны пытаются скрыть факты, что они давно уже находятся на нашей планете, а многочисленные свидетели событии фиксируют появление аппаратов в разных странах.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 14:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В мобильную версию YouTube будет добавлен режим
В Воронеже молодая девушка после предложения
Стало известно имя самой сексуальной дальнобойщицы
Стас Пьеха бросил употреблять алкоголь и
ИИ научился создавать мемы про жизнь хозяина
США вложили в историю изучения НЛО 20 миллионов
Просмотреть все новости