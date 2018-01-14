Автомобили Kia Sportage и Kia Ceed станут "мягкими" гибридами

Благодаря технологии Mild Hybrid компания Kia сможет выпускать автомобили, соответствующие жёстким экологическим требованиям, сохраняя при этом мощность и динамику. Об этом накануне сообщил Вунг Чул Янг – вице-президент и руководитель исследовательского центра компании Kia.Автомобили Kia Sportage и Kia Ceed будут оснащены системой Mild Hybrid, которая состоит из 48-вольтового стартер-генератора и блока батарей высокой эффективности. Энергия, вырабатываемая системой рекуперации, будет питать бортовую электронику, и запускать двигатель в цикле старт-стоп.Автомобили с мягкогибридной системой передвигаться на одной электротяге не смогут, однако она заметно будет экономить топливо. При этом динамические характеристики транспортных средств не будут уступать аналогам с привычными ДВС.