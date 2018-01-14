Автомобили Kia Sportage и Kia Ceed станут "мягкими" гибридами
Автомобили Kia Sportage и Kia Ceed станут "мягкими" гибридами. Руководство компании Kia намерено большинство своих автомобилей оснастить силовыми установками, оснащёнными технологией Mild Hybrid, которая переводится как мягкий гибрид.
Благодаря технологии Mild Hybrid компания Kia сможет выпускать автомобили, соответствующие жёстким экологическим требованиям, сохраняя при этом мощность и динамику. Об этом накануне сообщил Вунг Чул Янг – вице-президент и руководитель исследовательского центра компании Kia.
Автомобили Kia Sportage и Kia Ceed будут оснащены системой Mild Hybrid, которая состоит из 48-вольтового стартер-генератора и блока батарей высокой эффективности. Энергия, вырабатываемая системой рекуперации, будет питать бортовую электронику, и запускать двигатель в цикле старт-стоп.
Автомобили с мягкогибридной системой передвигаться на одной электротяге не смогут, однако она заметно будет экономить топливо. При этом динамические характеристики транспортных средств не будут уступать аналогам с привычными ДВС.
Благодаря технологии Mild Hybrid компания Kia сможет выпускать автомобили, соответствующие жёстким экологическим требованиям, сохраняя при этом мощность и динамику. Об этом накануне сообщил Вунг Чул Янг – вице-президент и руководитель исследовательского центра компании Kia.
Автомобили Kia Sportage и Kia Ceed будут оснащены системой Mild Hybrid, которая состоит из 48-вольтового стартер-генератора и блока батарей высокой эффективности. Энергия, вырабатываемая системой рекуперации, будет питать бортовую электронику, и запускать двигатель в цикле старт-стоп.
Автомобили с мягкогибридной системой передвигаться на одной электротяге не смогут, однако она заметно будет экономить топливо. При этом динамические характеристики транспортных средств не будут уступать аналогам с привычными ДВС.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 14:10