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Автомобили Kia Sportage и Kia Ceed станут "мягкими" гибридами
Автомобили Kia Sportage и Kia Ceed станут "мягкими" гибридами. Руководство компании Kia намерено большинство своих автомобилей оснастить силовыми установками, оснащёнными технологией Mild Hybrid, которая переводится как мягкий гибрид.

Автомобили Kia Sportage и Kia Ceed станут "мягкими" гибридами


Благодаря технологии Mild Hybrid компания Kia сможет выпускать автомобили, соответствующие жёстким экологическим требованиям, сохраняя при этом мощность и динамику. Об этом накануне сообщил Вунг Чул Янг – вице-президент и руководитель исследовательского центра компании Kia.

Автомобили Kia Sportage и Kia Ceed будут оснащены системой Mild Hybrid, которая состоит из 48-вольтового стартер-генератора и блока батарей высокой эффективности. Энергия, вырабатываемая системой рекуперации, будет питать бортовую электронику, и запускать двигатель в цикле старт-стоп.

Автомобили с мягкогибридной системой передвигаться на одной электротяге не смогут, однако она заметно будет экономить топливо. При этом динамические характеристики транспортных средств не будут уступать аналогам с привычными ДВС.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 14:10
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