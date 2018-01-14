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Анастасия Квитко появилась на фото в Instagram в коротком обтягивающем платье
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко разместила в Instagram пикантное фото, на котором позирует в коротком обтягивающем платье.

Анастасия Квитко появилась на фото в Instagram в коротком обтягивающем платье


Анастасию Квитко назвали «Русской Кардашьян» за ее роскошные формы тела. На свежем фотоснимке звезда Instagram позирует в профиль и анфас, чтобы отчетливее показать пикантность своих форм. Девушка позирует перед объективом фотоаппарата в откровенном блестящем обтягивающем черном платье, не скрывающем красоту роскошных форм знаменитости.

Анастасия Квитко появилась на фото в Instagram в коротком обтягивающем платье


Недавняя публикация Анастасиии Квитко вызвала восторг у подписчиков. Пользователи сети стали расхваливать фигуру модели. Потребовалось совсем немного времени, чтобы публикация «Русской Кардашьян» набрала девять тысяч отметок «Нравится» и более, чем 200 положительных комментариев.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:30
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