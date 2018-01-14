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Оксана Федорова продемонстрировала, как проводит отпуск с семьёй
Оксана Федорова со своим супругом Андреем накануне улетели в Сочи. Супруги хотели не только кататься на лыжах сами, но и научить этому своих двух детей - Федора и Елизавету.

Оксана Федорова продемонстрировала, как проводит отпуск с семьёй

Так сложилось, что Оксане и её мужу воплотить их планы в жизнь не удалось, так как младшие члены семьи телеведущей заболели. Однако Федорова всё равно довольна отпуском. По словам телезвезды, больше всего ей нравится, что во время катания из-за маски она остается не узнаваемой соседям по трассе.

Новый 2018 год Федорова отметила дома вместе со своей семьей. Новогодние подарки родители начали делать своим детям еще до праздника. Они подарили пятилетнему Федору и Елизавете, которой четыре года, первый личный транспорт, а именно миниатюрную версию джипа.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:10
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