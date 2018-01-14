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Филипп Киркоров встретил Старый Новый год в кафе быстрого питания
Поклонники певца были удивлены после просмотра нового фото в Instagram. На нем Филипп Киркоров встречает Старый Новый год в американском кафе быстрого питания и прикрывает лицо капюшоном кофты.

Исполнитель лаконично подписал сюжет, что так проходи его праздник в Майами, но подписчики были удивлены, что вместо привычной роскоши их кумир выбрал столь неподходящее место для отдыха. Филипп Киркоров даже на американской земле предпочел не показывать себя поклонникам, а потому решил немного замаскироваться.

Филипп Киркоров встретил Старый Новый год в кафе быстрого питания


Пользователи сетей обратили внимание на встревоженный внешний вид звезды и сразу подумали, что у него могли возникнуть проблемы. Часть людей посоветовали артисту снять с головы корону и быть намного проще, потому что русские туристы в такие забегаловки просто не заходят. Сам он не пояснил фанатам, почему решил прийти сюда.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:40
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