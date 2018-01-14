АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Невидимки вне своей воли: Некоторые люди действительно могут исчезнуть на время из-за действия особых облаков
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

На продажу выставили 2500-сильный Lamborghini Huracan
Тюнинговая автокомпания Underground Racing на продажу выставила роскошную итальянскую версию спорткара Lamborghini Huracan, которая оснащается силовым агрегатом на 2 500 л.с. Цена авто держится в секрете.

На продажу выставили 2500-сильный Lamborghini Huracan

Новый премиальный суперкар оснащается десятицилиндровым двигателем, который в случае базового режима генерирует 610 л.с. Тюнеры снабдили двигатель двумя турбонаддувами. Пересмотрена цифровая панель управления, проведено ряд доработок. Транспортное средство, в итоге, используя обычное горючее, сможет генерировать 1200 лошадок. В случае заправки авто гоночным топливом, мощность достигнет 2500 лошадиных сил.

На сегодняшний день отсутствует пока информация касательно того, за какое время современный спорткар сможет осуществлять разгон до первой «сотни». Пробег люксового транспортного средства достигает 1421 километров. Большая часть этого пути пройдена, чтобы проверить функционирование всех систем.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 14:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В мобильную версию YouTube будет добавлен режим
В Воронеже молодая девушка после предложения
Стало известно имя самой сексуальной дальнобойщицы
Стас Пьеха бросил употреблять алкоголь и
ИИ научился создавать мемы про жизнь хозяина
США вложили в историю изучения НЛО 20 миллионов
Просмотреть все новости