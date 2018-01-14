На продажу выставили 2500-сильный Lamborghini Huracan

Новый премиальный суперкар оснащается десятицилиндровым двигателем, который в случае базового режима генерирует 610 л.с. Тюнеры снабдили двигатель двумя турбонаддувами. Пересмотрена цифровая панель управления, проведено ряд доработок. Транспортное средство, в итоге, используя обычное горючее, сможет генерировать 1200 лошадок. В случае заправки авто гоночным топливом, мощность достигнет 2500 лошадиных сил.На сегодняшний день отсутствует пока информация касательно того, за какое время современный спорткар сможет осуществлять разгон до первой «сотни». Пробег люксового транспортного средства достигает 1421 километров. Большая часть этого пути пройдена, чтобы проверить функционирование всех систем.