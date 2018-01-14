Подписчицы Оксаны Самойловой после посещения вебинара раскритиковали ее банальные идеи о семейном счастье
Модель не только занимается воспитанием наследников, но и проводит вебинары для женщин, делясь с ними своими соображениями по поводу семейного счастья. Однако подписчицы после посещения раскритиковали банальные идеи Оксаны Самойловой.
Она порекомендовала женщина находить баланс между семьей и работой, а также заняться самообразованием, чтобы изменить свое положение в жизни. В наше время есть много способов дистанционного обучения, так что можно выбрать оптимальные варианты. Затем Оксана Самойлова призвала слушательниц заводить дружбу с лицами, которые уже достигли успехов, а также не пренебрегать услугами няни или домработницы. Затем в список успехов вошли занятия спортом и новые проекты, касающиеся работы в сетях по продвижению услуг.
Однако аудитория негативно отреагировала на призывы звезды, отметив, что она просто перечислила знакомые вещи, и не стоило тратить время, чтобы услышать этот бред. Многие люди упомянули о бедном словарном запасе модели, которая сама постоянно находится с детьми и не слишком утруждает себя работой. После этого все единогласно назвали его разводом для глупых девочек, которые никогда не станут деловыми особами после данной информации.
Она порекомендовала женщина находить баланс между семьей и работой, а также заняться самообразованием, чтобы изменить свое положение в жизни. В наше время есть много способов дистанционного обучения, так что можно выбрать оптимальные варианты. Затем Оксана Самойлова призвала слушательниц заводить дружбу с лицами, которые уже достигли успехов, а также не пренебрегать услугами няни или домработницы. Затем в список успехов вошли занятия спортом и новые проекты, касающиеся работы в сетях по продвижению услуг.
Однако аудитория негативно отреагировала на призывы звезды, отметив, что она просто перечислила знакомые вещи, и не стоило тратить время, чтобы услышать этот бред. Многие люди упомянули о бедном словарном запасе модели, которая сама постоянно находится с детьми и не слишком утруждает себя работой. После этого все единогласно назвали его разводом для глупых девочек, которые никогда не станут деловыми особами после данной информации.