Компания Rolls-Royce отчиталась об успешных продажах в прошлом году

Хотя в модельной линейке отсутствует роскошный седан версии Rolls-Royce Phantom, прошлый год принес автобренду значительный успех. Представители пресс-центр компании сообщили, что действующие дилерские центры люксовой марки смогли реализовать 3 362 экземпляра в 50 государствах. Это на 16 процентов меньше показателей позапрошлого года, хотя имело место заявление касательно успешных продаж Rolls-Royce.В дилерских центрах Rolls-Royce в 2016 году продали 4 011 единиц авто. Следует отметить, что очень высокая рыночная доля на авторынке всего земного шара имеется у премиального седана Rolls-Royce Phantom. Премьера современного седана нового поколения состоялась в середине лета 2017 года. При этом автолюбители смогут данную версию приобрести уже в скором времени.