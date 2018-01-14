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Наследница Александра Реввы Амели покорила поклонников своим пением
Наследница Александра Реввы Амели уже радовала поклонников своей красотой и прекрасными танцами. Сейчас их покорило пение 4-летней звезды после просмотра ролика, опубликованного в Instagram.

В сюжете девочка вместе с мамой исполняет композицию Глюкозы “Солнце”, а подписчики сразу стали писать лестные сообщения, в которых достойно оценили талант ребенка. Они порадовались за звездных родителей, у которых растет такая умница, отметив, что Александр Ревва гордится достижениями дочери.

Наследница Александра Реввы Амели покорила поклонников своим пением


Пользователи сетей с удовольствием смотрят позитивные ролики с участием Амели, а также замечают, насколько она естественна и непосредственна. Многие люди даже не сомневаются, что в будущем малышка превратиться в настоящую красавицу и станет великолепной актрисой, продолжив семейную традицию.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20
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