Новая прическа Юлии Меньшовой вызвала восторг у поклонников
Ведущая решила прислушаться к советам поклонников, и кардинально изменила свой внешний вид, опубликовав фото в Instagram. Они были в восторге от новой прически Юлии Меньшовой и написали много лестных комментариев.
Подписчики сразу отметили, что звезда стала выглядеть намного моложе и легкомысленнее, после чего стали просить ее назвать имя отличного стилиста. Многие люди отметили, что стрижка идеально подошла Юлии Меньшовой, а также они хотят сами попробовать изменить свой внешний вид таким образом.
Пользователи сетей присоединились к мнению фанатов, подчеркнув, что раньше строгий стиль с укладками делал знаменитость старше своих лет. Они любят ее за естественность и талант, а также пожелали кумиру здоровья и творческих успехов в новых проектах.
Подписчики сразу отметили, что звезда стала выглядеть намного моложе и легкомысленнее, после чего стали просить ее назвать имя отличного стилиста. Многие люди отметили, что стрижка идеально подошла Юлии Меньшовой, а также они хотят сами попробовать изменить свой внешний вид таким образом.
Пользователи сетей присоединились к мнению фанатов, подчеркнув, что раньше строгий стиль с укладками делал знаменитость старше своих лет. Они любят ее за естественность и талант, а также пожелали кумиру здоровья и творческих успехов в новых проектах.