Новая прическа Юлии Меньшовой вызвала восторг у поклонников

Подписчики сразу отметили, что звезда стала выглядеть намного моложе и легкомысленнее, после чего стали просить ее назвать имя отличного стилиста. Многие люди отметили, что стрижка идеально подошла Юлии Меньшовой, а также они хотят сами попробовать изменить свой внешний вид таким образом.Пользователи сетей присоединились к мнению фанатов, подчеркнув, что раньше строгий стиль с укладками делал знаменитость старше своих лет. Они любят ее за естественность и талант, а также пожелали кумиру здоровья и творческих успехов в новых проектах.