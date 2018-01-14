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Новая прическа Юлии Меньшовой вызвала восторг у поклонников
Ведущая решила прислушаться к советам поклонников, и кардинально изменила свой внешний вид, опубликовав фото в Instagram. Они были в восторге от новой прически Юлии Меньшовой и написали много лестных комментариев.

Подписчики сразу отметили, что звезда стала выглядеть намного моложе и легкомысленнее, после чего стали просить ее назвать имя отличного стилиста. Многие люди отметили, что стрижка идеально подошла Юлии Меньшовой, а также они хотят сами попробовать изменить свой внешний вид таким образом.

Новая прическа Юлии Меньшовой вызвала восторг у поклонников


Пользователи сетей присоединились к мнению фанатов, подчеркнув, что раньше строгий стиль с укладками делал знаменитость старше своих лет. Они любят ее за естественность и талант, а также пожелали кумиру здоровья и творческих успехов в новых проектах.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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