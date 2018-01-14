Елена Летучая во время отдыха приняла ванну на заснеженной террасе

Звезда решила вместе с избранником Юрием Анашенковым провести новогодние каникулы в уголке, где он сделал ей предложение, а сейчас она катается на лыжах и любуется пейзажами во время чаепития. Однако Елена Летучая решила провести омовение в бочке с горячей водой и травами. Столь приятная процедура на фоне снежных вершин пришлась по душе знаменитости, упомянувшей слова хита “Кайфуем”.Подписчики долго смеялись после просмотра сюжета, после чего долго восхищались смелым поступком их кумира. Некоторые лица стали переживать за здоровье ведущей, потому что на улице зимняя погода и можно легко подхватить простуду. Затем люди поздравили ее с зимними праздниками и пожелали провести отпуск с отличным настроением.