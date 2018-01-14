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Елена Летучая во время отдыха приняла ванну на заснеженной террасе
Ведущая продолжает отдыхать на сочинском курорте Роза Хутор, опубликовав в Instagram шутливый снимок. Елена Летучая приняла ванну на заснеженной террасе, сравнив себя с шаловливой обезьянкой.

Звезда решила вместе с избранником Юрием Анашенковым провести новогодние каникулы в уголке, где он сделал ей предложение, а сейчас она катается на лыжах и любуется пейзажами во время чаепития. Однако Елена Летучая решила провести омовение в бочке с горячей водой и травами. Столь приятная процедура на фоне снежных вершин пришлась по душе знаменитости, упомянувшей слова хита “Кайфуем”.

Елена Летучая во время отдыха приняла ванну на заснеженной террасе


Подписчики долго смеялись после просмотра сюжета, после чего долго восхищались смелым поступком их кумира. Некоторые лица стали переживать за здоровье ведущей, потому что на улице зимняя погода и можно легко подхватить простуду. Затем люди поздравили ее с зимними праздниками и пожелали провести отпуск с отличным настроением.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30
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