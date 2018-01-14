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Анастасия Стоцкая опубликовала в Instagram фото своей наследницы Веры
Анастасия Стоцкая решила порадовать поклонников и опубликовала в Instagram фото своей наследницы Веры. Они стразу стали обсуждать, на кого может быть похожа девочка, а также написали много позитивных комментариев.

В сюжете малышка сидит в окружении игрушек и улыбается перед камерами. Звездная мама решила закрыть глаза дочки сердечками, но это не помешало подписчикам внимательно рассмотреть ее лицо. Многие люди сделали выводы, что она будет точной копией Анастасии Стоцкой, хотя недоброжелатели в очередной раз упомянули о Филиппе Киркорове.

Анастасия Стоцкая опубликовала в Instagram фото своей наследницы Веры


Раньше в сетях ходили слухи о романе между парой, однако певица быстро развенчала данную информацию, когда вышла замуж за своего избранника Сергея и показала его снимок. Многие пользователи сетей пожелали исполнительнице здоровья и творческих успехов, назвав ее малышку красавицей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00
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