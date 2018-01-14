«АвтоВАЗ» готов поставлять в Туркмению исключительно белые автомобили

В интервью с журналистами Сергей Ильинский рассказал, что российского автоконцерна «АвтоВАЗ» запрет властей Туркмении на автомобили всех цветов кроме белого не станет большой проблемой. У российского автопроизводителя каждая из моделей доступна в белом цвете.По словам Ильинского, белый цвет Является одним из базовых оттенков на производстве российского автоконцерна, поэтому «АвтоВАЗу» не составит большого труда поставлять в Туркмению автомобили только белого цвета.Ранее в СМИ появилась информация о том, что туркменские власти наложили запрет на разноцветные автомобили, разрешив машины только белого цвета. Данный запрет мотивируется тем, что для главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова белый цвет является любимым. Также власти станы верят в то, что белый цвет приносит удачу.