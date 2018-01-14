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В Дагестане бабушка записала ролик с советами о правильном выборе невесты
В Дагестане бабушка решила поделиться своими мудрыми советами с внуками. Она записала ролик, в котором рассказала им о правильном выборе невесты.

Первым условием стали смотрины, чтобы увидеть внешний вид будущей жены, а дальше стоит познакомиться с родителями и сделать выводы, потому что дети всегда являются копией родственников. После такой информации пользователи сетей начали дискуссию, и часть лиц была не согласна с мнением женщины в данном вопросе.

В Дагестане бабушка записала ролик с советами о правильном выборе невесты


Девушка написала в сообщении, что у подруги родители были неадекватными лицами, а также употребляли алкоголь, но сама она отличается добротой и скромностью, не имея вредных привычек. Другие люди сразу отметили, что это случается в жизни редко, так что споры по поводу выбора невест продолжается до сих пор.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:00
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