В Дагестане бабушка записала ролик с советами о правильном выборе невесты

Первым условием стали смотрины, чтобы увидеть внешний вид будущей жены, а дальше стоит познакомиться с родителями и сделать выводы, потому что дети всегда являются копией родственников. После такой информации пользователи сетей начали дискуссию, и часть лиц была не согласна с мнением женщины в данном вопросе.Девушка написала в сообщении, что у подруги родители были неадекватными лицами, а также употребляли алкоголь, но сама она отличается добротой и скромностью, не имея вредных привычек. Другие люди сразу отметили, что это случается в жизни редко, так что споры по поводу выбора невест продолжается до сих пор.