Российские медики советуют встретить Старый Новый год без спиртного и чтения большого количества новостей

Это связано с перепадами атмосферного давления, способного вызвать осложнение у лиц, страдающих от гипертонии и чувствительных к переменам погоды. После праздника согласно статистике многие люди обращались к врачам после злоупотребления алкоголем, а сейчас он может спровоцировать проблемы с сердцем.Также медики посоветовали россиянам не перегружать себя информацией и шумными вечеринками с гостями. Большая активность может стать причиной возникновения стресса. Они понимают, что ограничения будут не по душе многим лицам, однако праздники продолжаются длительное время и уже пора немного остановиться.