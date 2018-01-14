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Российские медики советуют встретить Старый Новый год без спиртного и чтения большого количества новостей
Российские медики советуют людям встретить Старый Новый год без спиртного и чтения большого количества новостей. Такую информацию журналисты услышали от сотрудника НИИ Галины Холмогоровой во время конференции.

Это связано с перепадами атмосферного давления, способного вызвать осложнение у лиц, страдающих от гипертонии и чувствительных к переменам погоды. После праздника согласно статистике многие люди обращались к врачам после злоупотребления алкоголем, а сейчас он может спровоцировать проблемы с сердцем.

Российские медики советуют встретить Старый Новый год без спиртного и чтения большого количества новостей


Также медики посоветовали россиянам не перегружать себя информацией и шумными вечеринками с гостями. Большая активность может стать причиной возникновения стресса. Они понимают, что ограничения будут не по душе многим лицам, однако праздники продолжаются длительное время и уже пора немного остановиться.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 14:40
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