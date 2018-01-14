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Сноубордисты чаще получают серьезные травмы по сравнению с лыжниками – Ученые
Зимние виды спорта в последнее время стали популярными у любителей и профессионалов, но вместе с такими показателями возросло число летальных исходов после падения со склонов. Ученые проанализировали статистику и пришли к выводам, что сноубордисты чаще получают серьезные травмы по сравнению с лыжниками.

Они просмотрели 40 работ своих коллег, посвященные данной теме, где было отмечено, как люди получали переломы конечностей из-за своего увлечения. Также были зафиксированы многие случаи повреждения головного мозга после удара, приводящего их к смерти. Пока любители сноуборда стали лидерами в списке травматизма, так как на протяжении 10 лет количество происшествий возросло на 56%.

Сноубордисты чаще получают серьезные травмы по сравнению с лыжниками – Ученые


Ученые рекомендуют спортсменам иметь нужную экипировку, чтобы обезопасить себя от повреждений, а также важно правильно выбирать обувь. Если соблюдать технику безопасности, можно избежать негативных последствий и наслаждаться катанием в горах.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 13:40
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