Сноубордисты чаще получают серьезные травмы по сравнению с лыжниками – Ученые

Они просмотрели 40 работ своих коллег, посвященные данной теме, где было отмечено, как люди получали переломы конечностей из-за своего увлечения. Также были зафиксированы многие случаи повреждения головного мозга после удара, приводящего их к смерти. Пока любители сноуборда стали лидерами в списке травматизма, так как на протяжении 10 лет количество происшествий возросло на 56%.Ученые рекомендуют спортсменам иметь нужную экипировку, чтобы обезопасить себя от повреждений, а также важно правильно выбирать обувь. Если соблюдать технику безопасности, можно избежать негативных последствий и наслаждаться катанием в горах.