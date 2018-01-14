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Ученые: Дельфины быстрее узнают себя в зеркале по сравнению с детьми
Американские ученые заметили, что дельфины быстрее узнают себя в зеркале по сравнению с детьми. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Они наблюдали за ними после рождения и выяснили, что животные способны понять связь между своим телом и образом, что является важным показателем интеллекта. Самка в возрасте 7 месяцев кружилась возле зеркальных стен, чтобы принять соответствующую позу, после чего начинала замирать и рассматривать свой внешний вид.

Ученые: Дельфины быстрее узнают себя в зеркале по сравнению с детьми


Затем аналогичные действия стал делать 14-месячный дельфин. Ученые после проведенных экспериментов подчеркнули, что эти обитатели подводного мира таким способом развивают навыки выживания в социуме. Они сразу узнают своих сородичей и могут находиться в стае, продолжая интеллектуальное развитие.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:15
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