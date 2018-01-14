Эксперты устроили тест-драйв самому быстрому дорожному спорткару Porsche 911 GT2 RS

Автомобиль Porsche 911 GT2 RS разработан на базе Porsche 911 Turbo S. При этом вес новинки стал меньше за счёт титановой выхлопной системы, деталей из углепластика и заднего привода. Кузов автомобиля оснащён аэродинамическими деталями, это позволяет улучшить воздушное сопротивление.Тест-драйв провели автомобилю Porsche 911 GT2 RS в модификации Weissach, которая несколько отличается от стандартной версии. В частности, у Weissach нет шумоизоляции, навигации и климат-контроля. При этом автомобиль оснащён 7-ступенчатой автоматической коробкой передач PDK, которая делает управление автомобилем более комфортным и простым.Пол капотом Porsche 911 GT2 RS установлен турбированный двигатель объёмом 3,8 литра мощностью 700 лошадиных сил. До первой «сотни» спорткар разгоняется за 2,8 секунды. Северную петлю Нюрбургринга новинка преодолела за 6 минут 42 секунды.