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Возрожденный спорткар Toyota Supra будет представлен в Женеве
Накануне стало известно, что культовый спорткар Toyota Supra новой генерации официально представят в Женеве весной этого года. Отмечается, что новый автомобиль будут реализовывать под суббрендом Gazoo Racing.

Возрожденный спорткар Toyota Supra будет представлен в Женеве


Toyota Supra 2019 модельного года разрабатывалась на архитектуре, построенной совместно с инженерами баварской компании BMW. Поэтому автомобили Toyota Supra 2019 года и BMW Z4 создавались на одной платформе. В модельном ряду компании Toyota новая Supra займёт место выше купе Toyota GT86.

Как сообщают инсайдеры, серийная версия спорткара Toyota Supra получит облегчённый кузов из углеволокна. В качестве силовой установки спорткара выступит гибридный силовой агрегат, состоящий из бензинового двигателя ёмкостью 1,6 литра и электрического мотора, а также набора аккумуляторов. Работать агрегат будет в тандеме с роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Автомобиль будет предложен с полноприводной системой или с задним приводом.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:50
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