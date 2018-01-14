Возрожденный спорткар Toyota Supra будет представлен в Женеве
Накануне стало известно, что культовый спорткар Toyota Supra новой генерации официально представят в Женеве весной этого года. Отмечается, что новый автомобиль будут реализовывать под суббрендом Gazoo Racing.
Toyota Supra 2019 модельного года разрабатывалась на архитектуре, построенной совместно с инженерами баварской компании BMW. Поэтому автомобили Toyota Supra 2019 года и BMW Z4 создавались на одной платформе. В модельном ряду компании Toyota новая Supra займёт место выше купе Toyota GT86.
Как сообщают инсайдеры, серийная версия спорткара Toyota Supra получит облегчённый кузов из углеволокна. В качестве силовой установки спорткара выступит гибридный силовой агрегат, состоящий из бензинового двигателя ёмкостью 1,6 литра и электрического мотора, а также набора аккумуляторов. Работать агрегат будет в тандеме с роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Автомобиль будет предложен с полноприводной системой или с задним приводом.
Toyota Supra 2019 модельного года разрабатывалась на архитектуре, построенной совместно с инженерами баварской компании BMW. Поэтому автомобили Toyota Supra 2019 года и BMW Z4 создавались на одной платформе. В модельном ряду компании Toyota новая Supra займёт место выше купе Toyota GT86.
Как сообщают инсайдеры, серийная версия спорткара Toyota Supra получит облегчённый кузов из углеволокна. В качестве силовой установки спорткара выступит гибридный силовой агрегат, состоящий из бензинового двигателя ёмкостью 1,6 литра и электрического мотора, а также набора аккумуляторов. Работать агрегат будет в тандеме с роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Автомобиль будет предложен с полноприводной системой или с задним приводом.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:50