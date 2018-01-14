Светлана Пермякова поделилась фото дочери Варвары на отдыхе

Юмористка опубликовала серию фотографий с совместного отдыха в испанской Барселоне. Снимки получились позитивные и веселые: на фоне моря, в уличном кафе, с родными. На одном из фото Светлана и Варвара стоят, обнявшись на фоне собора Святого Семейства. К фотографии актриса опубликовала поздравления всем со Старым Новым годом.Поклонники восхищались подросшей Варей и похожестью дочери на мать, засыпали девочек комплиментами и поздравляли в ответ.