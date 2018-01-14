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Светлана Пермякова поделилась фото дочери Варвары на отдыхе
Светлана Пермякова показала снимок подросшей дочки Варвары. Девочки как раз отдыхали в Барселоне.
Светлана Пермякова поделилась фото дочери Варвары на отдыхе


Юмористка опубликовала серию фотографий с совместного отдыха в испанской Барселоне. Снимки получились позитивные и веселые: на фоне моря, в уличном кафе, с родными. На одном из фото Светлана и Варвара стоят, обнявшись на фоне собора Святого Семейства. К фотографии актриса опубликовала поздравления всем со Старым Новым годом.

Поклонники восхищались подросшей Варей и похожестью дочери на мать, засыпали девочек комплиментами и поздравляли в ответ.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:40
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