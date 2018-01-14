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Марина Александрова рассказала о новогодних каникулах в свои 5 лет
Актриса Марина Александрова поделилась в Instagram своим снимком с бокалом шампанского на фоне украшенной елки. А в посте рядом вспомнила, как она встречала Новый год в 5 лет.
Марина Александрова рассказала о новогодних каникулах в свои 5 лет


Опубликовав фотографию нынешней себя, актриса поблагодарила Деда Мороза, подарившего ей Чудо и веру в чудеса. Марина вспоминала нарядную елку в углу, украшенную игрушками из маминого детства и гирляндами. Вспоминала «полет» в Майами на коктейль, танец «Лебединое озеро». И фокусы, следы которых она потом еще долго находила то на стенах, то на потолке. И лучшие и нужные подарки. Но самое главное, что подарил ей Дед – это веру в него, а значит, веру в чудо.

И отклики фанатов получились все сплошь новогодние. Актрису поздравляли со Старым Новым годом, восхищались ее красотой и талантом, и спрашивали, кто же этот Дедушка Мороз, которому она так благодарна.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 03:10
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