В США умер один из лидеров ку-клукс-клана

Как известно, ку-клукс-клан (ККК) отстаивала идеи превосходства белых. В 1964 году члены организации устроили засаду на правозащитников, которые отстаивали права афроамериканцев, и убили троих. Спустя десятилетия, в 2005 году одного из лидеров ККК, Эдгара Рэя Киллена признали виновным в убийстве правозащитников. И приговорили к 60 годам заключения.Причины смерти преступника не разглашаются.