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В США умер один из лидеров ку-клукс-клана
Эдгар Рэй Киллен, бывший в свое время одним из руководителей ку-клукс-клана, почти в 93 года скончался в тюрьме.
В США умер один из лидеров ку-клукс-клана


Как известно, ку-клукс-клан (ККК) отстаивала идеи превосходства белых. В 1964 году члены организации устроили засаду на правозащитников, которые отстаивали права афроамериканцев, и убили троих. Спустя десятилетия, в 2005 году одного из лидеров ККК, Эдгара Рэя Киллена признали виновным в убийстве правозащитников. И приговорили к 60 годам заключения.

Причины смерти преступника не разглашаются.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 02:48
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