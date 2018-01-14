Памятник Диане и Доди аль-Файеду уберут из лондонского универмага Harrods

Универмаг Harrods в Лондоне планирует убрать со своей территории скульптурную группу из бронзы с изображением принцессы Дианы и Доди аль-Файеда.Администрация магазина свое решение объясняет тем, что сыновья Дианы Гарри и Уильям собираются установить монумент в память о своей матери в Лондоне около Кенсингтонского дворца.Майкл Уорд, управляющий директор универмага, сказал: «Мы считаем, что настало время вернуть этот памятник господину аль-Файеду и пригласить общественность отдавать дань уважения у дворца».До тех пор, пока Harrods не согласовал детали процедуры по передаче памятника египетскому миллиардеру Мухаммеду аль-Файеду, он остается на своем месте.Монумент «Невинные жертвы» изображает влюбленную пару, которая в танце держится за руки и смотрит друг другу в глаза.