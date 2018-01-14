Владелец сети ресторанов обвинил полицейских в вымогательстве скидок

О полицейских-вымогателях ресторатор опубликовал пост в своем аккаунте в Facebook. Как описывает ситуацию Миронов, время бизнес-ланчей было в самом разгаре, когда в одно из заведений нагрянули сотрудники МВД с проверкой и увезли персонал в отдел полиции для «проверки по базе». Невзирая на предъявленные бумаги, правоохранители персонал не отпускали, чем парализовали работу ресторана.Дальше, как пишет Сергей Миронов, кадровика отозвали для "беседы" в кабинет замначальника, где принудительно предлагали закончить проверку в обмен на три карты без указания имени владельца на скидку в «Мясо&Рыба» на 50%. При этом ответное предложение на обычные скидочные карты отклонили.Около восьми вечера персонал заведения все же отпустили, придравшись к некоторым сотрудникам за фальшивые регистрации.