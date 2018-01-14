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Украинцы в отместку «сдают» сограждан в полицию как сепаратистов
Украинцы часто жалуются на своих сограждан в полицию, обвиняя их в сепаратизме. Как объясняет правоохранители, обычно люди «сдают» им других в отместку за ссору.
Украинцы в отместку «сдают» сограждан в полицию как сепаратистов


В Украине борьба с «сепаратизмом» часто принимает гротескные формы – граждане «незалежной» иногда даже вызывают полицию в кафе, где подвыпившей гости поют песни на русском языке.

Представители полиции рассказывают, что правоохранителей вызывают, когда, например, в баре посетители смотрят российские каналы, когда соседи громко слушают или поют песни на русском языке. Полиция должна реагировать на все вызовы, а в случаях, когда действия запрещены законодательством, обязана принять меры.

Когда в действиях граждан есть признаки сепаратизма, полиция обязана передать информацию в СБУ. При этом правоохранители отметили, что «выпившего человека за русские песни в тюрьму не посадят».

Чаще всего мотивом обращений с жалобами на «сепаратистов» является желание отомстить, например, за ссору.
Политика / Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:15
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