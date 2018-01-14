Подушка для сна Zeeq может петь колыбельные и не дает храпеть

Создатели решили выпустить подушку в трех версиях. Одна из них борется с храпом, начиная мягко вибрировать и заставляя таким образом спящего поменять положение. Во второй тип подушки вшито 8 специальных динамиков, которые способны воспроизводить музыку из подключенного смартфона. Чтобы при засыпании не тревожить себя выключением мелодии, есть возможность поставить данную функцию на таймер.Третья подушка особенна тем, что оснащена датчиками, которые могут собирать и анализировать сведения происходящего во сне, а также может подсказать, как улучшить этот процесс.Умные подушки следует заряжать через каждые две недели использования. Сейчас их стоимость превышает отметку в 200 долларов.