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В Греции каннабис будут производить в промышленных масштабах
На выставке марихуаны в Греции замминистра сельского хозяйства заявил о том, что производство каннабиса достигнет в стране промышленных масштабов.
В Греции каннабис будут производить в промышленных масштабах


В ходе проведения выставки марихуаны «Athens Cannabis Expo 2018» Яннис Циронис, заместитель министра сельского хозяйства Греции заявил, что в его стране будет налажено промышленное производство каннабиса.

Подобная выставка в Греции проводилась впервые. Согласно мнению ее организаторов, эта отрасль может стать решающе для выхода страны из кризиса. На выставке можно ознакомиться с новейшими достижениями в области промышленного и медицинского применения марихуаны. Более 100 разных компаний были включены в список участников мероприятия.

Циронис рассказал, что климат Греции подходит идеально для производства каннабиса в промышленных масштабах. Он отметил, что в ближайшем будущем в парламент Греции будут внесены проекты законов об использовании каннабиса в медицинских целях.
Экономика / Наука
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 01:35
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