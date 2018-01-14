В Греции каннабис будут производить в промышленных масштабах

В ходе проведения выставки марихуаны «Athens Cannabis Expo 2018» Яннис Циронис, заместитель министра сельского хозяйства Греции заявил, что в его стране будет налажено промышленное производство каннабиса.Подобная выставка в Греции проводилась впервые. Согласно мнению ее организаторов, эта отрасль может стать решающе для выхода страны из кризиса. На выставке можно ознакомиться с новейшими достижениями в области промышленного и медицинского применения марихуаны. Более 100 разных компаний были включены в список участников мероприятия.Циронис рассказал, что климат Греции подходит идеально для производства каннабиса в промышленных масштабах. Он отметил, что в ближайшем будущем в парламент Греции будут внесены проекты законов об использовании каннабиса в медицинских целях.