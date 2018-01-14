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Американская актриса Эмбер Херд поделилась своим сексуальным фото
Модель и актриса Эмбер Херд от случая к случаю выставляет свои пикантные снимки, чем безумно радует своих поклонников. Вот и этот раз не стал исключением и Эмбер вновь разделась.

Американская актриса Эмбер Херд поделилась своим сексуальным фото


Знаменитость решила поделиться легким эротическим снимком, который был выполнен в черно-белых тонах, что придало еще большей пикантности. Девушка лежала вытянувшись на кровати полностью раздетой с очень задумчивым взглядом. Но большее внимание красотки привлекали ее утонченные изгибы тела. Полученный снимок она назвала одним словом – «Объяснение», напомнив при этом о своей бывшей возлюбленной и близкой подруге Таси Ван Ри. А немного погодя, модель показала другой снимок, который сделала чуть позже, но там главным персонажем был ее домашний питомец, а сама Эмбер была видна на втором плане.

Стоит добавить, что в конце прошлого года Херд приобрела статус женщины года, по мнению журнала GQ. Редакция считает, что актриса оживленно ведет борьбу за права женского пола и помогает пересмотреть понятие дискриминации.

А новогодние каникулы знаменитость провела со своим бывшим молодым человеком. Она отправилась путешествовать в Чили вместе с Илоном Маском и его близкими друзьями. К сожалению, молодые люди смогли повстречаться около года и прошлым летом сообщили всем, что разошлись.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 01:30
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