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Акулы, похожие на Чужого, появились на Тайване
На Тайване появились странные акулы – рыбаки выловили млекопитающих, похожих на Чужого.
Акулы, похожие на Чужого, появились на Тайване


Тайваньские специалисты из НИИ рыболовства в водах Тихого океана выловили пять особей редчайшей акулы-гадюки (Trigonognathus kabeyai). Этот вид был открыт в 80-х годах 20 века и впервые описан в 1990 году. Лишь несколько раз с тех пор они попадались ученым, из-за чего остаются плохо изученными на сегодняшний день.

Обитают акулы-гадюки в северо-западной части океана, днем они предпочитают держаться на глубине 270 - 360 метров, а ночью их можно наблюдать ближе к поверхности воды. Trigonognathus kabeyai достигают длины 54 сантиметров и веса 750 граммов.

Специалисты отмечают, что вряд ли этот вид представляет угрозу для человека, так как их рацион питания составляют ракообразные и костные рыбы.

Несмотря на предупреждение ученых пользователи Сети уже сравнивают этот вид акул с ночными кошмарами и Чужим из одноименного фильм Ридли Скотта.
Общество / Наука
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 02:17
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