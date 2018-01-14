Акулы, похожие на Чужого, появились на Тайване

Тайваньские специалисты из НИИ рыболовства в водах Тихого океана выловили пять особей редчайшей акулы-гадюки (Trigonognathus kabeyai). Этот вид был открыт в 80-х годах 20 века и впервые описан в 1990 году. Лишь несколько раз с тех пор они попадались ученым, из-за чего остаются плохо изученными на сегодняшний день.Обитают акулы-гадюки в северо-западной части океана, днем они предпочитают держаться на глубине 270 - 360 метров, а ночью их можно наблюдать ближе к поверхности воды. Trigonognathus kabeyai достигают длины 54 сантиметров и веса 750 граммов.Специалисты отмечают, что вряд ли этот вид представляет угрозу для человека, так как их рацион питания составляют ракообразные и костные рыбы.Несмотря на предупреждение ученых пользователи Сети уже сравнивают этот вид акул с ночными кошмарами и Чужим из одноименного фильм Ридли Скотта.