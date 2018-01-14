Голосование за номинантов на премию «Оскар» завершилось 12 января в США

В США 12 января завершилось голосование за номинантов на кинопремию «Оскар».В пятницу, 12 января в Американской академии киноискусств завершили голосование по отбору фильмов, номинирующихся на кинопремию «Оскар». Сообщение об этом появилось на официальной странице академии в Twitter. В нем говорится: «Голосование по номинантам на Оскар завершается сегодня. За кого вы будете болеть 23 января?»Номинанты во всех категориях премии будут объявлены 23 января, а финальное голосование за победителей проведут с 20 по 27 февраля. 4 марта в Лос-Анджелесе на 90-й церемонии вручения «Оскар» будут объявлены имена лауреатов.Как сообщалось организаторами ранее, бороться за звание лучшей картины года получили право 341 полнометражный художественный фильм. В категории «лучший фильм на иностранном языке» поборются ленты от 92 стран, девять из них, в том числе российский фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, ранее были отобраны к конкурсу.