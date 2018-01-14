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Звезда журнала Playboy Мария Лиман осчастливила фанатов сексуальным фото
Популярная модель Мария Лиман решила очень оригинально поздравить своих подписчиков со Старым Новым годом. А сделала она это в красном эротическом наряде рядом с елкой.

Звезда журнала Playboy Мария Лиман осчастливила фанатов сексуальным фото


Модель и телеведущая Мария Лиман необычно поздравила фанатов с праздником и поведала о том, что в ее планы на праздничный вечер входит поход к соседям, который она хочет сопроводить частушками и песнями. А также в шуточной форме сообщила, что если рано освободится, то может проведать своих любимых поклонников. Еще красотка решила выяснить у читателей, кто из них планирует в этот волшебный вечер гадать на суженого, как это принято в такие дни.

А свое поздравление для подписчиков она захотела преподнести необыкновенно. Девушка надела откровенный наряд красного цвета, который оголяет ее подтянутую попу и распустила свои волосы. Позирует она рядом с шикарной елкой, которая усыпана многочисленными игрушками и очень приветливо улыбается. Стоит добавить, что фигура у телеведущей превосходна, и ее без стеснения можно выставлять напоказ.

Мужчины не смогли удержаться от комментариев. Они отметили, что ягодицы Марии выглядят, более красивее, чем новогоднее дерево. А также предложили завести традицию и поздравлять таким способом на каждый праздник. Комплиментов и признаний в любви было очень много в адрес Лиман.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 01:50
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