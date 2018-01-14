Латиноамериканская модель загорелась на конкурсе красоты

В ходе проведения конкурса красоты в Сальвадоре прямо во время выступления на одной из участниц загорелся костюм, который был выполнен из огромных перьев. Видеозапись инцидента уже появилась в Сети.На кадрах видно, как участница выходит на сцену с огромным украшением из перьев на голове. Когда она проходит мимо статистов, у которых в руках факелы, ее оперение загорается, причем девушка сразу даже не заметила, что произошло. За несколько секунд головной убор участницы полностью вспыхнул.К девушке подбежали организаторы конкурса, зрители и помогли ей остаться невредимой от огня. Потушить воспламенившуюся часть костюма удалось, сбивая огонь руками. Некоторые удары для спасения девушки даже пришлось наносить ей по голове.