Instagram Виктории Лопыревой второй раз за неделю взломали хакеры

Виктории Лопырёвой пришлось второй раз за прошедшую неделю удалять неприглядные фото известных личностей. В первый раз от её имени всплыли домашние снимки Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. А теперь появились интимные фото футболиста Мамаева с женой Аланой, семья Якубовских и прочих.После первого взлома Лопырёва предупредила, что аккаунт взломан и от её имени действуют хакеры. Также Мисс Россия-2003 предупредила, что в ближайшие дни никакого собственного контента она публиковать не намерена. Однако спустя всего несколько дней взлом повторился и теперь невеста Николая Баскова вынуждена будет подумать о безопасности своего аккаунта, возможно даже его удалить, несмотря на 1 млн. 700 тыс. подписчиков.Интимные фотографии знаменитостей были удалены спустя 40 минут после публикации. Существует предположение, что оба раза Instagram Лопырёвой взламывали одни и те же хакеры.