В Индии врачи спасли недоношенную девочку, чтобы заявить о защите женщин

Сумев спасти недоношенную девочку, родившуюся с весом 400 грамм, медики в Индии совершили настоящее чудо.У мамы малышки, которую назвали Мануши, было критически высокое кровяное давление, поэтому ей пришлось рожать на 28 неделе беременности.Медики приняли решение об оперативном вмешательстве и произвести 48-летней женщине кесарево сечение. Мануши родилась с ростом 21 сантиметр и с весом 400 грамм. У нее были недоразвитые сердце, легкие, мозг и почки. Медики давали всего 0,5% вероятности того, что ребенок останется жив. Сейчас малышка уже отправилась домой с родителями и развивается вполне нормально.Как стало известно, спасти девочку решил директор больницы Сунил Джангед, чтобы заявить, что девочки должны быть защищены. Индия – одна из стран, где женщины почти бесправны.