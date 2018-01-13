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В Индии врачи спасли недоношенную девочку, чтобы заявить о защите женщин
Врачи в Индии спасли недоношенную девочку весом 400 грамм, чтобы заявить о том, что женщины в их стране должны быть защищены.
В Индии врачи спасли недоношенную девочку, чтобы заявить о защите женщин


Сумев спасти недоношенную девочку, родившуюся с весом 400 грамм, медики в Индии совершили настоящее чудо.

У мамы малышки, которую назвали Мануши, было критически высокое кровяное давление, поэтому ей пришлось рожать на 28 неделе беременности.

Медики приняли решение об оперативном вмешательстве и произвести 48-летней женщине кесарево сечение. Мануши родилась с ростом 21 сантиметр и с весом 400 грамм. У нее были недоразвитые сердце, легкие, мозг и почки. Медики давали всего 0,5% вероятности того, что ребенок останется жив. Сейчас малышка уже отправилась домой с родителями и развивается вполне нормально.

Как стало известно, спасти девочку решил директор больницы Сунил Джангед, чтобы заявить, что девочки должны быть защищены. Индия – одна из стран, где женщины почти бесправны.
В мире / Общество
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:30
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