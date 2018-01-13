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В Аравийском море потерпел крушение вертолет с нефтяниками
Геликоптер с пассажирами, совершавший перелет на нефтяную вышку в Аравийском море, потерпел крушение и рухнул в воду.
В Аравийском море потерпел крушение вертолет с нефтяниками


Субботним утром геликоптер, перевозивший людей на нефтяную вышку, рухнул в воды Аравийского моря. На борту были два пилота и пять членов нефтегазовой комиссии. Через некоторые время после того, как винтокрылая машина поднялась в воздух, связь с летчиками прервалась. Через несколько часов спасатели нашли в воде обломки геликоптера.

Тела четырех погибших были найдены, трое еще считаются пропавшими без вести.

Эксперты устанавливают причины, повлекшие крушение воздушного судна.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:25
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