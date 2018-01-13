Супругу Джейсона Стетхэма засняли голой

Почти сразу после появления на свет ребенка Роузи Хантингтон-Уайтли начала снова работать. А на днях красотка приняла решение поучаствовать в фотосессии, которая проходила на пляже. В какой-то момент, Роузи была слишком погружена в работу, а именно сменой одного купального костюма на другой и не заметила фотошпиона, который сделал неожиданный снимок. Он заснял модель Victoria's Secret без лифчика. Судя по этому фото, жена Джейсона еще не полностью восстановилась после родов, так как был заметен не очень большой животик. А по поводу ее бюста ничего плохого сказать нельзя, он по-прежнему прекрасен.Стоит напомнить, что у супругов были сложные взамоотношения, они то были вместе, то опять расходились в разные стороны, а иногда принимали решения отдохнуть друг от друга. Но, несмотря на все трудности в отношениях, в конце концов, ребята сыграли свадьбу, и у них появился долгожданный малыш.