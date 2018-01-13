Анна Калашникова выпрашивает у подписчиков лайки

Как и множество других отечественных звезд, Анна Калашникова проводит холодные зимние праздники за пределами России, на заграничном курорте, где тепло и светит горячее солнце. Модель просит своих подписчиков «потерпеть немного лета» в ее аккаунте Instagram.Калашникова под фото оставила просьбу для поклонников - поставить ей под постом в общей сложности десять тысяч лайков. В ответ Анна пообещала продемонстрировать им снимок себя любимой без макияжа. Мало того, она утверждает, что, когда находится на отдыхе, косметикой совсем не пользуется.Во время отдыха Калашникова чуть не утонула в Карибском море. Она плавала на катере вместе с другом, когда в них врезалась лодка с выпившими французскими туристами на борту. Катер был поврежден и в течение нескольких часов паре пришлось плавать в открытом море, пока их не спасли.