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Анна Калашникова выпрашивает у подписчиков лайки
Анна Калашникова в Instagram разместила фото с отдыха и выпрашивает у подписчиков поставить ей лайки.
Анна Калашникова выпрашивает у подписчиков лайки


Как и множество других отечественных звезд, Анна Калашникова проводит холодные зимние праздники за пределами России, на заграничном курорте, где тепло и светит горячее солнце. Модель просит своих подписчиков «потерпеть немного лета» в ее аккаунте Instagram.

Калашникова под фото оставила просьбу для поклонников - поставить ей под постом в общей сложности десять тысяч лайков. В ответ Анна пообещала продемонстрировать им снимок себя любимой без макияжа. Мало того, она утверждает, что, когда находится на отдыхе, косметикой совсем не пользуется.

Во время отдыха Калашникова чуть не утонула в Карибском море. Она плавала на катере вместе с другом, когда в них врезалась лодка с выпившими французскими туристами на борту. Катер был поврежден и в течение нескольких часов паре пришлось плавать в открытом море, пока их не спасли.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:12
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