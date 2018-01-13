Анастасия Волочкова снова обнажилась перед фотокамерой

Днями ранее Анастасия Волочкова приняла решение отдохнуть на Мальдивах, где она с большим удовольствием нежится на солнышке и время от времени позирует в сексуальных купальных костюмах перед объективом фотокамер, а свои результаты смело выкладывает на страничке в Instagram. Также знаменитость не упускает возможности удивлять фанатов своими оригинальными шпагатами, которые любит делать в непредсказуемых местах: на скутере прямо в воде, на пляже и даже на доске, которая предназначена для серфинга.На свежем снимке балерина решила раздеться полностью, но ради приличия интимные места додумалась все-таки прикрыть, воспользовавшись рядом растущими листьями экзотических растений. Взору фанатам были видны оголенные плечи и стройные ноги девушки.Этот снимок быстро разлетелся по всему интернету и уже набрал свыше семи тысяч лайков и много комментариев. Мнения читателей разделились, и они начали по очереди то хвалить, то ругать знаменитость. А некоторые были возмущены тем, что на отдых Настя никогда не берет с собой ребенка.