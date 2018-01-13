Плющенко поделился видео о том, какое «несчастливое детство» у его сына
Евгений Плющенко поделился в Instagram видеороликом, в котором показал какое «несчастливое детство» у его сына Александра.
Телеведущей Яне Рудковской и всемирно известному фигуристу Евгению Плющенку надоело, что СМИ постоянно обвиняют их в том, что они лишают детства своего сына Александра. У звездных родителей получилось записать видео, на котором 5-летний Саша рассказывает о своем «несчастливом детстве».
Видео начинается с того, что Плющенко и Рудковская уговаривают сына уйти с катка домой. Александр игнорирует их слова, высказывая желание остаться на льду и продолжить катание.
В итоге, все же ребенку пришлось послушаться отца, ведь чемпион по фигурному катанию понимает, что разрешать своему наследнику тренироваться на износ неправильно. Вот такое получается «несчастное детство» у Саши Плющенко.
Телеведущей Яне Рудковской и всемирно известному фигуристу Евгению Плющенку надоело, что СМИ постоянно обвиняют их в том, что они лишают детства своего сына Александра. У звездных родителей получилось записать видео, на котором 5-летний Саша рассказывает о своем «несчастливом детстве».
Видео начинается с того, что Плющенко и Рудковская уговаривают сына уйти с катка домой. Александр игнорирует их слова, высказывая желание остаться на льду и продолжить катание.
В итоге, все же ребенку пришлось послушаться отца, ведь чемпион по фигурному катанию понимает, что разрешать своему наследнику тренироваться на износ неправильно. Вот такое получается «несчастное детство» у Саши Плющенко.