Плющенко поделился видео о том, какое «несчастливое детство» у его сына

Телеведущей Яне Рудковской и всемирно известному фигуристу Евгению Плющенку надоело, что СМИ постоянно обвиняют их в том, что они лишают детства своего сына Александра. У звездных родителей получилось записать видео, на котором 5-летний Саша рассказывает о своем «несчастливом детстве».Видео начинается с того, что Плющенко и Рудковская уговаривают сына уйти с катка домой. Александр игнорирует их слова, высказывая желание остаться на льду и продолжить катание.В итоге, все же ребенку пришлось послушаться отца, ведь чемпион по фигурному катанию понимает, что разрешать своему наследнику тренироваться на износ неправильно. Вот такое получается «несчастное детство» у Саши Плющенко.