АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вечный праздник дворянства: Российские балы отражали все грани общественной и культурной жизни людей
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Плющенко поделился видео о том, какое «несчастливое детство» у его сына
Евгений Плющенко поделился в Instagram видеороликом, в котором показал какое «несчастливое детство» у его сына Александра.
Плющенко поделился видео о том, какое «несчастливое детство» у его сына


Телеведущей Яне Рудковской и всемирно известному фигуристу Евгению Плющенку надоело, что СМИ постоянно обвиняют их в том, что они лишают детства своего сына Александра. У звездных родителей получилось записать видео, на котором 5-летний Саша рассказывает о своем «несчастливом детстве».

Видео начинается с того, что Плющенко и Рудковская уговаривают сына уйти с катка домой. Александр игнорирует их слова, высказывая желание остаться на льду и продолжить катание.

В итоге, все же ребенку пришлось послушаться отца, ведь чемпион по фигурному катанию понимает, что разрешать своему наследнику тренироваться на износ неправильно. Вот такое получается «несчастное детство» у Саши Плющенко.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 22:46
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Латиноамериканская модель загорелась на конкурсе
Instagram Виктории Лопыревой второй раз за
В Сети показали первые концепты Smartwatch Bezels
Ученые: Несколько лет магнитные бури не будут
В сети появился рендер новой версии Honda Insight
Компания Infiniti рассекретила дизайн концепта Q
Просмотреть все новости