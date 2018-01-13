Мама Леры Кудрявцевой выглядит моложе своих лет

После того как ведущая Лера Кудрявцева вышла замуж за спортсмена Игоря Макарова, то сразу превратилась в безупречную жену и хозяйку. Прежде всего, Кудрявцева перестала работать на новогодних праздниках, отдав предпочтение семье, ведь все-таки это семейный праздник. Этот Новый год не стал исключением, Лера встретила его с семьей: мужем, сестрой и мамой. Ко всему прочему красотка сама накрывала стол и готовила праздничные блюда.После праздника, Лера с мамой решила поехать на отдых в Дубай, в то время, как ее супруг принялся усиленно тренироваться. А недавно, Кудрявцева выложила на своей страничке в соцсети снимок мамы, чем вызвала бурю восторга у пользователей. Подписчики были восхищены тем, как выглядит женщина и стали осыпать комплиментами. На данный момент старшей Кудрявцевой 46 лет, но смотрится она намного моложе. А секреты такого внешнего вида женщина держит в секрете.Стоит напомнить, что как-то Лера поделилась впервые снимком своего сына Жана, ему сейчас 27 лет и никакого отношения к шоу-бизнесу у него нет. Внимательные читатели заметили, что Жан сильно похож на свою знаменитую маму.