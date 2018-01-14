Компании SpaceX и Boeing готовятся к запуску своих пилотируемых космических кораблей

По данным сайта Futurism, компания Илона Маска слегка опережает по срокам представителей из Boeing. Если в SpaceX собираются совершить пилотируемый полет уже в конце текущего года, то их конкурент еще даже не определился со сроками. Как бы там ни было, обоим предприятиям придется сначала доказать специалистам NASA, что их корабли обладают высоким уровнем безопасности.Стоит напомнить, что конечным продуктом Boeing является космический аппарат CST-100 Starliner, который полетит на ракете Atlas 5. Space X дорабатывает новую модель корабля Dragon, который поместят под обтекатель Falcon 9. CST-100 Starliner и Dragon будут летать на Международную космическую станцию с 2019 по 2024 год. Каждое предприятие отправит по 6 кораблей на орбиту.