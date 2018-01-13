Тимур Родригез поздравил поклонников со Старым Новым годом

Тимур Родригез выложил в микроблоге Instagram снимок, на котором он запечатлён со своей супругой. Под постом артист поздравил всех своих поклонников со Старым Новым годом. Фанаты просто в восторге от красоты жены певца – Анны. Подписчики сказали, что его второй половинке удалось превзойти Тимура по красоте и обаянию.Их назвали замечательной и красивой парой. Фолловеры расстроились, что у Тимура на висках рано появилась седина. Некоторые поклонники, шутя, возмутились, что артист дразнит их жарой. Публикация исполнителя песен за два часа собрала более 20 тысяч лайков и более 100 комментариев.