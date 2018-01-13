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Ростовская звезда «Playboy» Мария Лиман поздравила фанатов с праздником дразнящим фото
В рамках Instagram Лиман обнародовала публикацию у елочки. На снимке девушка, не стесняясь, показывает прелести своей фигуры. Из одежды на Марии одеты только крошечные трусы и боди.

Ростовская звезда «Playboy» Мария Лиман поздравила фанатов с праздником дразнящим фото

Данное нижнее бельё акцентируют внимание на достоинства девушки. Но более провокационно выглядит подпись к посту, в котором «прелестница» дразнит фанатов рассказом, как она будет праздновать старый Новый год.

Она сказала, что сегодня пойдёт по соседям, и будет петь частушки и песни. Также девушка спросила у подписчиков, кто сегодня из них будет гадать на своего суженого. Лиман предложила поклонникам написать что-нибудь интересное. Пост Марии за пять часов собрал свыше 3 тысяч лайков и более ста комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:17
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