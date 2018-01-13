Ростовская звезда «Playboy» Мария Лиман поздравила фанатов с праздником дразнящим фото

Данное нижнее бельё акцентируют внимание на достоинства девушки. Но более провокационно выглядит подпись к посту, в котором «прелестница» дразнит фанатов рассказом, как она будет праздновать старый Новый год.Она сказала, что сегодня пойдёт по соседям, и будет петь частушки и песни. Также девушка спросила у подписчиков, кто сегодня из них будет гадать на своего суженого. Лиман предложила поклонникам написать что-нибудь интересное. Пост Марии за пять часов собрал свыше 3 тысяч лайков и более ста комментариев.