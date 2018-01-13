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Елизавета Боярская проводит отпуск в мужской компании
Никому не секрет, что Лиза Боярская отправилась на отдых в горы, а компанию ей составили супруг Максим и сын Андрей.

Елизавета Боярская проводит отпуск в мужской компании


Некоторое время назад Боярская выложила на своей страничке в Instagram свежий снимок с сыном, который на данный момент проводит время на горнолыжном отдыхе в Тироле, что находится в Австрии. Подписчики были удивлены, что на снимке нет супруга девушки Максима Матвеева, с которым киноактриса на данном отрезке времени проживает в других городах.

Сразу после свадьбы стало ясно, что молодожены будут проживать на два города. А причина в том, что главная работа Максима расположена в Москве, а Елизавета работает в Питере в театре и совсем не стремится что-либо менять. И даже после рождения малыша никаких изменений не произошло. Правда, были попытки, устроить семейную жизнь в столице, но поскольку работа отбирала у актрисы уйму времени, ребята приняли решение не мучить ребенка частыми переездами и оставили все, как и было.

Ранее сообщалось, что молодая семья, по мере возможности, проводили семейные праздники всегда вместе. А в этот раз, после новогодних праздников не было ни одного совместного фото, поэтому фанаты заподозрили неладное в их отношениях. Но все домыслы развеяла Лиза, выложив снимок с отдыха.

Исходя из увиденного, можно смело сказать, что у ребят все замечательно, они счастливы и вместе. Поклонники выдохнули с облегчением и порадовались за семью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 21:17
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