Развитие современных технологий мешает астрономам изучать космос

По словам представителей Американского астрономического сообщества, в течение последующих двух десятилетий количество спутников, смартфонов со связью 5G, а также уровень космического мусора могут значительно вырасти. Вследствие этого в будущем астрономам будет сложнее делать детальные снимки ближнего и дальнего космоса.Также эксперты отмечают негативное влияние светодиодных ламп. Несмотря на то, что они более экономные и экологически чистые, их широкий световой спектр является настоящей помехой для исследований космоса. Касательно радиоволнового загрязнения ученые уже ведут переговоры с властями, чтобы те предоставили астрономам больше «чистых» зон.