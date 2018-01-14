Развитие современных технологий мешает астрономам изучать космос
В издании Science News появилась новость о том, что астрономы отмечают повышение уровня «загрязнения» пространства, которое мешает нормально изучать космос. Таким образом, сотовые телефоны, космический мусор и светодиодные лампы создают помехи на пути телескопов и другой аппаратуры ученых.
По словам представителей Американского астрономического сообщества, в течение последующих двух десятилетий количество спутников, смартфонов со связью 5G, а также уровень космического мусора могут значительно вырасти. Вследствие этого в будущем астрономам будет сложнее делать детальные снимки ближнего и дальнего космоса.
Также эксперты отмечают негативное влияние светодиодных ламп. Несмотря на то, что они более экономные и экологически чистые, их широкий световой спектр является настоящей помехой для исследований космоса. Касательно радиоволнового загрязнения ученые уже ведут переговоры с властями, чтобы те предоставили астрономам больше «чистых» зон.
По словам представителей Американского астрономического сообщества, в течение последующих двух десятилетий количество спутников, смартфонов со связью 5G, а также уровень космического мусора могут значительно вырасти. Вследствие этого в будущем астрономам будет сложнее делать детальные снимки ближнего и дальнего космоса.
Также эксперты отмечают негативное влияние светодиодных ламп. Несмотря на то, что они более экономные и экологически чистые, их широкий световой спектр является настоящей помехой для исследований космоса. Касательно радиоволнового загрязнения ученые уже ведут переговоры с властями, чтобы те предоставили астрономам больше «чистых» зон.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:45