Невидимки вне своей воли: Некоторые люди действительно могут исчезнуть на время из-за действия особых облаков

Первый инцидент произошел в Калязине, когда обычная девушка Марина Мишина пришла на почту, чтобы послать телеграмму подруге. Заметив очередь, она обратилась к мужчине, решив узнать, кто тут последний, но человек даже не повернулся в сторону этой особы, а также не ответил на вопрос. Пораженная героиня события снова задала его этому лицу, однако посчитала, что он просто странно себя ведет, и решила не обращать на глухого нелюдима внимания. После того, как она приблизилась к окошку и попросила выдать бланк, сотрудница обслужила женщину, стоящую сзади. Испуганная девушка подумала, что ее просто никто не видит, после чего побежала к выходу и столкнулась с парнем, не отреагировавшим на прикосновение. Он просто был удивлен, что рядом никого не оказалось, так что юная жертва в слезах примчалась домой. Однако ее родственники прекрасно видели человека и только посмеялись над рассказами своего члена семьи, после чего решили на всякий случай вызвать врача. Тот предложил студентке выпить успокаивающее средство и хорошо выспаться, предположив, что эта реакция возникла у нее на почве подготовки к сессии.Через несколько месяцев девушка снова пережила аналогичную ситуацию, после чего уже стала привыкать к краткосрочным исчезновениям, хотя не смогла пояснить причину такого феномена. В 2011 году почтенная британка пропала на глазах у своего супруга, который искал ее по всему дому, хотя она даже не покидала дивана и продолжала смотреть ТВ. Когда она сообщила благоверному, что никуда не отлучалась и отзывалась на его слова, тот решил, что жена просто шутит, так как всегда славилась отличным чувством юмора. Затем юная жительница Бразилии вместе с компанией сверстников пошла в магазин, чтобы украсть там бутылки с водой, но всех злоумышленников кроме нее задержали и повели в участок. Сама девочка прошла мимо сотрудников органов, не будучи замеченной, вот только ее приятели долго смеялись, когда она рассказала такую забавную историю.Сейчас стоит вспомнить случай, произошедший в Перми, когда молодой человек решил пообедать в кафе. Он повесил свой пиджак на стул, потому что было слишком жарко, а после окончания трапезы решил расплатиться с официантом. Только тот не спешил реагировать на призыв клиента и проходил мимо стола. Мужчине нужно было бежать на работу, так что он просто бросил деньги на скатерть и заметил, что его одежда исчезла. Подумав о несчастливом дне, жертва кражи решила обратиться к администратору, чтобы найти пропажу, только сотрудник странно посмотрел на возмущенную особу и сообщил, что она ушла, не оплатив счет. Потому пиджак оказался в залоге, так как хозяин должен был за ним обязательно вернуться. Такие речи окончательно вывели из себя нашего героя, устроившего скандал, и обвинившего работника в нежелании подойти к нему, когда его звали. Однако он заподозрил неладное, когда тот стал утверждать, что видел клиента выходящим из зала.Неприятная ситуация произошла с молодой парой в Хабаровске, когда у нее было первая брачная ночь. Девушка нервничала, потому что никогда не имела отношений с мужчиной, так что она просто закуталась в одеяло и сильно захотела исчезнуть с глаз мужа. Мечты молодой невесты сбылись, заставив понервничать избранника, искавшего ее по всему дому. Когда испуганный такими событиями супруг решил рассказать о происшествии сексопатологу, молодая особа только плакала и не могла поверить, что это произошло на самом деле. Тогда молодожены сильно поругались, хотя потом смогли наладить отношения. Только мужчина до сих пор боится, что исчезновение может повториться, а врачи только развели руками, так как не смогли пояснить причину такого явления.Можно назвать множество случаев, зафиксированных в разных странах мира, когда люди становились невидимками. Они не переставали находиться в обычном мире, а также не имели понятия, что вообще происходит. Некоторые особы пытались шутить, перечисляя все преимущества такого образа жизни перед обычными обывателями, вот только никто из них не смог вернуться в такое состояние специально. Некоторые ученые отметили, что феномен был замечен среди категории лиц, страдающей от низкой самооценки, которая ощущает свою ненужность в обществе и теряет достоинство. Наука не способна пояснить причину загадочных процессов, описанных в древних индийских манускриптах. Тогда были ритуалы, которые помогали священникам становиться незримыми для людей, а также объясняющие подобные процессы силой мысли.Сохранились документы 13 века, где описаны аналогичные случаи с европейскими фокусниками, а также американские индейцы и аборигены северных земель сталкивались с такими вещами в реальности. В 15 веке было распространено учение Рози Крузи, где описывались облака, окутывавшие тела людей, после чего они становились незримыми для глаз, но откуда они могли возникнуть на земле? Сегодня есть школы, где рассматривается данная наука, а Елена Блаватская говорила о свободных электронах, возникающих в этот момент. Они полностью поглощают лучи света и дают возможность отражать силуэт лиц, попавших под их воздействие. Секреты их создания есть в рукописях тайных обществ, но они никогда не будут доступными для человечества. Специалисты имеют версию о неуверенных в себе особах, которые настолько поглощены своими мыслями, что их действительно перестает замечать окружение. Это похоже на детские фантазии после совершенной ошибки, когда так хочется скрыться от гнева родителей. Затем в будущем он продолжают существовать в мозгах личностей, способных настолько сконцентрировать волю, что мифы становятся действительностью.