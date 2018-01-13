Максим Галкин сменил имидж и коротко остриг волосы

Почти каждый год, с приближением зимы душа пародиста и стендап-комика Максима Галкина начинает томиться. Известный юморист задумывается о смене поднадоевшего образа. Если в конце 2016-го новый имидж Галкина с открытым лбом и «зализанными» назад локонами был встречен поклонниками весьма негативно (юморист даже получил немного обидно прозвище «лизун»), то смена образа в начале 2018-го прошла успешно. Теперь о короткой стрижке Галкина никто не написал, что она «старит» телеведущего и шоумена.Свой новый повседневный образ Максим Александрович представил на своей страничке в Instagram сразу по возвращению из «Салона красоты». Короткая (немного задорная и мальчишеская) стрижка популярного комика встретила полное одобрение фолловеров. А сам Галкин объяснил своё радикальное решение достаточно просто: Максим признался, что «длинные патлы» ему ужас как надоели.