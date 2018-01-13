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Дочь Валерии Анна Шульгина напугала пользователей своим странным видом
Популярная киноактриса Анна Шульгина выставила на своей страничке в Instagram свежий снимок, который поразил ее многочисленных фанатов. По мнению поклонников, девушка смотрится на фотографии очень странно.

Дочь Валерии Анна Шульгина напугала пользователей своим странным видом


На просторах интернета был опубликован снимок, на котором Анна Шульгина появилась в образе фатальной женщины. Поклонники 24-летней Шульгиной изумились от увиденного. Они были в недоумении, как девушка решилась надеть высокие сапоги в коричневом цвете с открытым носком и странную черно-белую юбку с рисунком, а завершал образ маникюр, который был ярко-красного цвета. Прическа эпатажной красотки была взлохмаченной и небрежной. А поза, в которой была запечатлена дочь Валерии, вызвала бурю негатива. Она сидела на краешке стула, который очень напоминал мебель из бара, в слишком нелепом положении.

Поклонники подметили, что если использовать эти вещи по отдельности, то было бы неплохо, но непосредственно с этим образом они не сочетаются. А некоторые добавили, что в женщине должна быть какая-то загадка и что скромность украшает человека.

Но нашлись и те, кто стал на защиту девушки и подметил, что ничего криминального в этом снимке нет. А также заверили девушку, что она самая красивая, женственная и прекрасная.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:45
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