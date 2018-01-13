Дочь Валерии Анна Шульгина напугала пользователей своим странным видом

На просторах интернета был опубликован снимок, на котором Анна Шульгина появилась в образе фатальной женщины. Поклонники 24-летней Шульгиной изумились от увиденного. Они были в недоумении, как девушка решилась надеть высокие сапоги в коричневом цвете с открытым носком и странную черно-белую юбку с рисунком, а завершал образ маникюр, который был ярко-красного цвета. Прическа эпатажной красотки была взлохмаченной и небрежной. А поза, в которой была запечатлена дочь Валерии, вызвала бурю негатива. Она сидела на краешке стула, который очень напоминал мебель из бара, в слишком нелепом положении.Поклонники подметили, что если использовать эти вещи по отдельности, то было бы неплохо, но непосредственно с этим образом они не сочетаются. А некоторые добавили, что в женщине должна быть какая-то загадка и что скромность украшает человека.Но нашлись и те, кто стал на защиту девушки и подметил, что ничего криминального в этом снимке нет. А также заверили девушку, что она самая красивая, женственная и прекрасная.