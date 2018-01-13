Певица Валерия назвала себя непьющим воробьем
На шоу «Кто хочет стать миллионером» была приглашена одна из самых крепких супружеских пар отечественного шоу-бизнеса - продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия. Супруги сразу показали серьезность своих намерений, выбрав несгораемую сумму 400 000 рублей.
Показывая своё стремление стать миллионерами, Валерия и Пригожин разоткровенничались с ведущим Дмитрием Дибровым. Супруги вспомнили, как отмечали удачный концерт, который состоялся в Великобритании. На вечеринке Иосиф вместе с коллегами угощался алкогольными напитками, а певица тихо сидела с полупустым бокалом.
Исполнительница песен призналась, что она в тот момент была похожа на непьющего воробья. К сожалению, звездная пара не дошла до несгораемой суммы. Остановил путь к заветным миллионам вопрос стоимостью в 50 000 рублей о крепости Мачу-Пикчу. Валерия и Иосиф покинули студию программы хоть без выигрыша, однако, с хорошим настроением.
Показывая своё стремление стать миллионерами, Валерия и Пригожин разоткровенничались с ведущим Дмитрием Дибровым. Супруги вспомнили, как отмечали удачный концерт, который состоялся в Великобритании. На вечеринке Иосиф вместе с коллегами угощался алкогольными напитками, а певица тихо сидела с полупустым бокалом.
Исполнительница песен призналась, что она в тот момент была похожа на непьющего воробья. К сожалению, звездная пара не дошла до несгораемой суммы. Остановил путь к заветным миллионам вопрос стоимостью в 50 000 рублей о крепости Мачу-Пикчу. Валерия и Иосиф покинули студию программы хоть без выигрыша, однако, с хорошим настроением.