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Певица Валерия назвала себя непьющим воробьем
На шоу «Кто хочет стать миллионером» была приглашена одна из самых крепких супружеских пар отечественного шоу-бизнеса - продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия. Супруги сразу показали серьезность своих намерений, выбрав несгораемую сумму 400 000 рублей.

Певица Валерия назвала себя непьющим воробьем

Показывая своё стремление стать миллионерами, Валерия и Пригожин разоткровенничались с ведущим Дмитрием Дибровым. Супруги вспомнили, как отмечали удачный концерт, который состоялся в Великобритании. На вечеринке Иосиф вместе с коллегами угощался алкогольными напитками, а певица тихо сидела с полупустым бокалом.

Исполнительница песен призналась, что она в тот момент была похожа на непьющего воробья. К сожалению, звездная пара не дошла до несгораемой суммы. Остановил путь к заветным миллионам вопрос стоимостью в 50 000 рублей о крепости Мачу-Пикчу. Валерия и Иосиф покинули студию программы хоть без выигрыша, однако, с хорошим настроением.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:49
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