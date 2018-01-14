Духи зимнего колдовства имеют свои территории и помогают избранным лицам

Главным владыкой данного периода всегда был Лед, отвечающий за морозы. Недаром его упоминают в колядках под именем Коллы, а малыши встречают в виде Деда Мороза. Предки всегда приносили покровителю зимы пшено вместе с вином или хлебом, чтобы прожить данное время года без бед и болезней. Владыку окружает армия верных незримых слуг, подготавливающих землю к его приходу, после чего все живые существа замирают, когда он шествует по миру вместе со снежной пургой и холодами. Чаще всего этот персонаж изображается в виде волшебного героя, едущего на тройке лошадей или бредущего по полям с посохом в руках. Сложно сказать, как в реальности выглядит герой нашей истории, потому что никто из смельчаков, решивший из любопытства встретиться с суровым хозяином, уже не возвращался назад живым. Он честно выполняет свои обязанности и замораживает все, что может разрушиться.Этот дух освобождает человека от ненужной любви, доводящей до помешательства, а также убирает навязчивые идеи и наполняет сердце покоем. Также некоторые лица получают в дар холодные сердца, если желают избавиться от оков излишней чувственности, после чего могут добиться желаемых целей. Лед не терпит шутников или договоров с обычными смертными людьми, так что от него можно только откупиться, если хочется нормально провести зиму. Для этого на снегу лунными ночами разбрасывается зерно или выпекается пирог, который потом нужно положить под елку. Вот только есть его нельзя, иначе владыка обидится на нерадивых дарителей. Его нельзя вызывать по собственному желанию, а потому нужно набраться терпения и ждать, пока могучий властитель сам заглянет в окно дома вечером. Взрослые, которые не верят в такие чудеса, часто испытывают шок, видя на стекле изображение сказочного персонажа.Рядом с ним находится соперница Иссабель, которая не жалует всех особ, ставших на ее пути. Она покровительствует женщинам, помогая им заглянуть в будущее, а также в образе этой красавицы собрана вся сила холодной и расчетливой личности, равнодушной ко всем живым существам. Царица стужи ведет борьбу со своим конкурентом, после чего старик уходит в конце января со своим окружением на Север, а эта дама имеет власть над миром до весны, закрывая своей энергией солнечные лучи. Покровитель светила Яр находится с ведуньей в дружеских отношениях, так что не мешает ей наслаждаться своими правами, пока не закончится срок. Маги часто произносят ее имя, когда желают знать судьбу, однако без веской причины вызывать волшебницу опасно. Гадания по льду начинаются после того, как емкость с водой замораживается на улице. Затем ее ставят на зеленую скатерть, зажигают свечу, и становятся так, чтобы лицо отражалось в таком своеобразном зеркале. Когда с закрытыми глазами человек подумал о вопросе, стоит призвать владычицу по имени и внимательно смотреть на поверхность, в котором появятся холодные глаза. После того, как вопрос повториться снова, на льду появятся образы, которые стоит запомнить.Потом свечу можно потушить, а зимнюю повелительницу отпустить с миром. Жидкость нужно разморозить и вылить на снег, а пророчество будет исполнено на протяжении года. Несмотря на самое безопасное гадание, нужно всегда осторожно относиться к вызову зимних духов, а также применять 3 раза в период, когда они имеют власть над землей. Кроме того, любой магический обряд или гадание не стоит начинать без защитного круга, нарисованного мелом. Это поможет защитить себя от злых сил, если что-то пойдет не так, и обезопасить дом от негативной энергетики.